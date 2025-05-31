شكرا لقرائتكم خبر عن فى زيارة رسمية.. الرئيس السورى يصل الكويت غداً والان مع تفاصيل الخبر

يصل الرئيس السورى أحمد الشرع والوفد الرسمي المرافق له إلى الكويت، غداً الأحد، في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات رسمية مع الأمير الشيخ مشعل الأحمد. وفق "كونا".

ومن جهة أخرى، غادر ولي العهد الكويتى الشيخ صباح الخالد والوفد الرسمي المرافق له اليوم مدينة أوساكا اليابانية وذلك بعد الزيارة الرسمية.

وكانت دولة الكويت، قد رحبت بقرار الاتحاد الأوروبي، القاضي برفع العقوبات الاقتصادية عن الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وجددت الخارجية الكويتية، التأكيد على موقف دولة الكويت الثابت والداعم لوحدة الجمهورية العربية السورية وسيادتها على كامل أراضيها.

وشددت على أهمية تضامن المجتمع الدولي وتكثيف جهوده الإنسانية والإنمائية؛ بما يسهم في دعم الشعب السوري الشقيق وتخفيف معاناته.