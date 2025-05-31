شكرا لقرائتكم خبر عن 25 شخصًا نقلوا 94 مخالفًا لا يحملون تصاريح الحج.. اعرف عقوبتهم والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت وزارة الداخلية السعودية قرارات إدارية عبر اللجان الإدارية الموسمية، بحق 11 وافدًا تم ضبطهم عبر قوات أمن الحج بمداخل مدينة مكة المكرمة، و14 مواطنًا لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج بنقلهم 94 مخالفًا لا يحملون تصاريح لأداء الحج.

تضمنت القرارات عقوبات بالسجن وغرامات مالية تصل إلى 100,000 ريال، والتشهير بالناقلين وترحيل الوافدين منهم مع منعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة المركبات المستخدمة في النقل قضائيًا، ومعاقبة من حاول أداء الحج دون تصريح بغرامة مالية تصل إلى 20,000 ريال.

ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج؛ لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان.

وأكدت وزارة الداخلية، أن تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها، باستثناء "تأشيرة الحج"، لا تخول لحاملها أداء فريضة الحج.

وأشارت إلى أنه سيتم تطبيق غرامة مالية، تصل إلى 20.000 ريال، بحق مَن يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ14 من شهر ذي الحجة، وترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم، ومنعهم من دخول السعودية لمدة 10 سنوات.