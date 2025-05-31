شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: أكثر من 81 ألف خدمة صحية قُدمت للحجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت المنظومة الصحية السعودية أكثر من 81 ألف خدمة صحية لحجاج بيت الله الحرام منذ بداية موسم الحج ، حتى ثالث أيام ذي الحجة، وذلك ضمن جهود شاملة ومنسّقة تقودها وزارة الصحة، بهدف تسهيل وصول الحجاج إلى الخدمات الصحية وتلقيها بأعلى معايير الجودة، وتعزيز جاهزية منظومة الوقاية والاستجابة السريعة للحد من المخاطر الصحية، لضمان صحة وسلامة ضيوف الرحمن، انسجامًا مع مستهدفات برنامج "تحوّل القطاع الصحي" وبرنامج "خدمة ضيوف الرحمن"، المنبثقين من رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى توفير رعاية صحية نوعية تضمن راحة وسلامة ضيوف الرحمن، وتُسهّل عليهم أداء مناسكهم بكل يسر وأمان.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة السعودية، وصول عدد مستفيدي خدمات المراكز الصحية إلى 48,972 حاجا، واستقبلت أقسام الطوارئ 19,219 حالة، والعيادات الخارجية 949 مراجعًا، وتنويم 3,515 حالة في المستشفيات، منها 1,730 حالة في العناية المركزة، وأُجريت 120 عملية قسطرة قلبية، إلى جانب 11 عملية قلب مفتوح.

وباشرت الفرق الطبية التعامل الفوري مع 25 حالة مصابة بالإجهاد الحراري، بكفاءة وفاعلية، ضمن منظومة الاستجابة الصحية الميدانية، المدعومة بفرق طبية متخصصة وتجهيزات متقدمة، لضمان التدخل الطبي السريع، والحفاظ على صحة وسلامة الحجاج في أثناء تأديتهم للمناسك.

وتواصل المنظومة الصحية جهودها بكفاءة عالية، معتمدة على خطط استباقية ومنظومة خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة، بما يضمن تقديم رعاية طبية متقدمة وآمنة لضيوف الرحمن، ويجسّد التزامها المستمر بتوفير أفضل مستويات الرعاية خلال موسم الحج.