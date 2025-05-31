شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتجنب الحوادث الناجمة عن التزاحم أثناء الحج؟.. وزارة الصحة السعودية تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت وزارة الصحة السعودية ـ عبر منصتها التوعوية "عِش بصحة" ـ حجاج بيت الله الحرام إلى تجنب صعود الجبال والمرتفعات، وعدم السير على الأرضيات الزلقة أو الحواف والمرتفعات الخطرة لتجنب مخاطر السقوط.

وشددت الوزارة على الالتزام بإرشادات السلامة لتفادي السقوط أثناء أداء مناسك الحج، والتقليل من الحوادث الناجمة عن التزاحم أو صعود المرتفعات.

وأكدت الوزارة في رسالتها التوعوية أهمية الابتعاد عن السلوكيات التي قد تؤدي إلى السقوط و تجنب التدافع في أماكن الزحام، وارتداء أحذية مناسبة أثناء المشي، إلى جانب عدم المشي على الحواف الزلقة أو محاولة تجاوز الأماكن غير المخصصة للمشاة.

ومن جهة أخرى، سجلت وزارة الصحة السعودية 25 حالة إجهاد حراري بين الحجاج، منذ بداية موسم الحج لهذا العام.

وأكدت الوزارة، جاهزيتها الكاملة ومواصلة المرافق الصحية تقديم خدماتها بكفاءة وجودة عالية للحجاج.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها عبر"إكس": "حتى اليوم الثالث من ذي الحجة، تواصل المرافق الصحية تقديم خدماتها بكفاءة وجودة عالية لضيوف الرحمن، ضمن استعدادات متكاملة لضمان سلامتهم".

وذكرت الوزارة أن مرافقها أجرت 120 عملية قسطرة قلبية، و11 عملية قلب مفتوح.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المستفيدين من خدمات المراكز الصحية الخاصة بالحجاج 48972، وأن 1730 مراجعا نقلوا إلى العناية المركزة، بينما استقبلت أقسام الطوارئ 19219 مراجعا، و3515 حالة تنويم في المستشفيات.

وكان وزير الصحة السعودى الدكتور فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، قد أكد رفع جاهزية الطبية بالمشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن بكافة الإمكانات الطبية التى تضمن سلامتهم ، مشيرا إلى أن الحالة الصحية العامة للحجاج الذين وصلوا إلى المملكة حتى الآن، مطمئنة ولم يتم رصد أى تفشى لأمراض أو أوبئة بين الحجاج.