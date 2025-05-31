شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصرى بالكويت مهنئاً ولى العهد: نعتز بالعلاقات الأخوية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

أعرب السفير أسامة شلتوت سفير مصر بالكويت عن تهانيه القلبية لولي العهد الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بمناسبة مرور عام على توليه ولاية العهد.

إن الثقة الغالية التي أولاه إياها أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تُجسد ما يتمتع به من كفاءة رفيعة، وخبرة ممتدة، وسجل مشرف في خدمة دولة الكويت الشقيقة، سواء على الصعيد الوطني أو في المحافل الدولية.

وأشار إلى اعتزاز الدولة المصرية العميق بمتانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، والتي تجسدت بوضوح خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت الشقيقة في أبريل الماضى.

كما أعرب عن تطلعه إلى مزيد من التعاون المثمر بين مصر والكويت، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى وأخيه أمير الكويت والرؤية السديدة لولي العهد، وتمنى للكويت الشقيقة مزيدًا من التقدم والازدهار.

يذكر أن الرئيس السيسى قد قام بزيارة مهمة لدول الكويت أبريل الماضى، والتى وصفها السفير شلتوت، بأنها تعد أعلى درجات الزيارات المتبادلة بين قادة الدول وتعبر عن أسمى آيات التقدير من جانب الدولة المضيفة لضيفها، موضحا دقة توقيت الزيارة سواء من ناحية تطور العلاقات الثنائية بين القاهرة والكويت أو التطورات الإقليمية والدولية الراهنة التي تتطلب الوحدة والتكاتف بين الدول العربية والإسلامية الشقيقة؛ مما يعزز أهمية زيارة الرئيس السيسي إلى دولة الكويت الشقيقة ولقائه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.