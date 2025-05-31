شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد عائلة فلسطينية إثر قصف إسرائيلي لخيمتهم بمدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهدت عائلة فلسطينية كاملة اليوم (السبت)، في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي، على مدينة غزة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن المواطن الفلسطيني عرفات ديب وزوجته وأطفاله الثلاثة، استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف خيمتهم قرب جامع عمر في أرض الشنطي بمدينة غزة.

كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال حارة صافي في منطقة السكة وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما جرى انتشال جثمان شهيد إثر قصف إسرائيلي على مدينة بيت لاهيا شمال القطاع.