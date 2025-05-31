شكرا لقرائتكم خبر عن 25 حالة إجهاد حرارى.. وزارة الصحة السعودية تكشف أوضاع الحجاج الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت وزارة الصحة السعودية 25 حالة إجهاد حراري بين الحجاج، منذ بداية موسم الحج لهذا العام.

وأكدت الوزارة، جاهزيتها الكاملة ومواصلة المرافق الصحية تقديم خدماتها بكفاءة وجودة عالية للحجاج.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها عبر"إكس": "حتى اليوم الثالث من ذي الحجة، تواصل المرافق الصحية تقديم خدماتها بكفاءة وجودة عالية لضيوف الرحمن، ضمن استعدادات متكاملة لضمان سلامتهم".

وذكرت الوزارة أن مرافقها أجرت 120 عملية قسطرة قلبية، و11 عملية قلب مفتوح.

وأشارت الوزارة أن أن عدد المستفيدين من خدمات المراكز الصحية الخاصة بالحجاج 48972، وأن 1730 مراجعا نقلوا إلى العناية المركزة، بينما استقبلت أقسام الطوارئ 19219 مراجعا، و3515 حالة تنويم في المستشفيات.

وكان وزير الصحة السعودى الدكتور فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، قد أكد رفع جاهزية الطبية بالمشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن بكافة الإمكانات الطبية التى تضمن سلامتهم ، مشيرا إلى أن الحالة الصحية العامة للحجاج الذين وصلوا إلى المملكة حتى الآن، مطمئنة ولم يتم رصد أى تفشى لأمراض أو أوبئة بين الحجاج.

وأشار الجلاجل، إلى أنه تم تقديم 50 ألف خدمة صحية للحجاج حتى الآن، وتسخر كافة الجهود لضمان سلامة الحجيج.

ومن جهة أخرى سخرت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أساليب التقنية الحديثة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، عبر مجموعة من التطبيقات المخصصة لمساعدة المصلين والمعتمرين في المسجد الحرام، ومن أبرزها "المطوف الرقمي".

ويعد التطبيق دليلاً شاملاً لرحلة الحج والعمرة، إذ يحتوي على دليل متكامل للمناسك، وأدعية صوتية ومرئية، إضافة إلى عداد للطواف والسعي، وخدمات الإرشاد المكاني.

وأكدت الهيئة، أن هذا التطبيق يأتي ضمن جهودها لتطويع التقنية الحديثة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة، ويسهم في تمكينهم من أداء المناسك بكل راحة واطمئنان، ضمن منظومة متكاملة من الحلول التقنية المتطورة.