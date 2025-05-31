شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد لبناني في اعتداء إسرائيلي على بلدة "دير الزهراني" جنوب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد شاب لبناني، إثر اعتداء جوي نفذته مسيرة إسرائيلية، فجر اليوم /السبت/، في بلدة "دير الزهراني" بقضاء النبطية في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام، أن الشهيد محمد علي جمول (33 عاما) كان متوجها من منزله كعادته كل فجر لأداء الصلاة في مسجد بلدته دير الزهراني، عندما استهدفته مسيرة إسرائيلية بسيارته على الطريق المحاذية لأوتوستراد دير الزهراني - النبطية قرب جسر المشاة؛ مما أدى إلى استشهاده على الفور، وهو شقيق شهيد ارتقى في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة "يحمر الشقيف" في حرب الـ 66 يوما.

وأشارت الوكالة اللبنانية إلى أنه سبق الاستهداف تحليق لافت ولأول مرة في هذا العمق، لمروحيات إسرائيلية من نوع "أباتشي" في أجواء المنطقة.