شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات هاتفية بين رئيسي الإمارات وأذربيجان لتعزيز التعاون بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم في اتصال هاتفي تلقاه من رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين لاسيما في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.

وتطرق الجانبان - حسبما اذاعت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) الجمعة - إلى عدد من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها.