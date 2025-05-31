شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال تنضم لعضوية المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت الصومال بعضوية المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، وذلك لأول مرة في تاريخها.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية الجمعة أن هذا الإنجاز جاء ثمرة للجهود الدؤوبة التي بذلها وفد جمهورية الصومال برئاسة الدكتور علمي محمود نور، وزير الأشغال العامة وإعادة الإعمار والإسكان، حيث جرى انتخاب الصومال رسميًا خلال الدورة الحالية للمجلس، لتتولى العضوية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

ويأتي هذا النجاح في سياق الرؤية الشاملة لرئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، الدكتور حسن شيخ محمود، والتي تضع في صميم أولوياتها إعادة بناء الدولة، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، والانفتاح على الشراكات الدولية بما يخدم تطلعات الشعب الصومالي نحو الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.