شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: تقديم أكثر من 81 ألف خدمة صحية لضيوف الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المملكة العربية السعودية، تقديم أكثر من 81 ألف خدمة صحية لحجاج بيت الله الحرام منذ بداية موسم حج (1446هـ)، حتى ثالث أيام ذي الحجة، وذلك ضمن جهود شاملة ومنسّقة تقودها وزارة الصحة، بهدف تسهيل وصول الحجاج إلى الخدمات الصحية وتلقيها بأعلى معايير الجودة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة - التي بثتها وكالة الأنباء السعودية (واس) الجمعة - وصول عدد مستفيدي خدمات المراكز الصحية إلى 48 ألفا و972 حاجًّا، فيما استقبلت أقسام الطوارئ 19 ألفا و219 حالة، والعيادات الخارجية 949 مراجعًا، بينما أُجريت 120 عملية قسطرة قلبية، إلى جانب 11 عملية قلب مفتوح.

وباشرت الفرق الطبية التعامل الفوري مع 25 حالة مصابة بالإجهاد الحراري، بكفاءة وفاعلية، ضمن منظومة الاستجابة الصحية الميدانية، المدعومة بفرق طبية متخصصة وتجهيزات متقدمة، لضمان التدخل الطبي السريع، والحفاظ على صحة وسلامة الحجاج في أثناء تأديتهم للمناسك.