شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: تأشيرات الزيارة لا تخوّل لحاملها أداء الحج.. وغرامة 20 ألف ريال للمخالف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الداخلية السعودية أن تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها، باستثناء "تأشيرة الحج" لا تخوّل حاملها لأداء فريضة الحج، مشددة على أنه سيتم تطبيق غرامة تصل إلى 20 ألف ريال بحق من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.

وذكرت الوزارة - في بيان أذاعته وكالة الأنباء السعودية (واس) الجمعة - أنه سيتم ترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.

وأهابت، بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.