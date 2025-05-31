شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الصومالى يبحث تعزيز التعاون العسكري مع قائد قوات الدفاع الإيطالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الدفاع الصومالي أحمد مُعلّم فقى، الجمعة مع قائد قوات الدفاع الإيطالية، الجنرال لوتشيانو بورتولانو، والوفد المرافق له، الذي يزور مقديشو حالياً، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الدفاع، وتحسين جودة وتدريب الجيش الوطني، وتعزيز الدعم المستمر من الحكومة الإيطالية في مكافحة الجماعات الإرهابية.

وفي لقاء آخر، بحث قائد الجيش الوطني الصومالي العميد أدوا يوسف راغي - حسبما أذاعت وكالة الأنباء الصومالية اليوم - مع الجنرال لوتشيانو بورتولانو، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى مضاعفة التدريبات التي تقدمها الحكومة الإيطالية لقوات المسلحة.

كما تطرق اللقاء إلى سبل مساهمة الحكومة الإيطالية في تعزيز الأمن والإستقرار في البلاد.