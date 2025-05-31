شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن استهدف 6 إرهابيين في "صلاح الدين" وسط البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، الجمعة، عن استهداف 6 إرهابيين بضربات جوية في وادي الشاي ضمن قطاع صلاح الدين، وسط العراق.

وقالت القيادة - في بيان لخلية الإعلام الأمني العراقية أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن القوات الجوية العراقية نفذت ضربات جوية على مكان تواجد مجموعة إرهابية مكونة من 6 عناصر إرهابية في وادي الشاي ضمن قطاع صلاح الدين، ودمرته بالكامل.

وأشار البيان إلى أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية استمرت بمراقبة ورصد المجموعة الإرهابية على مدار أكثر من شهرين متواصلين، وذلك بمتابعة ومراقبة فنية من خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة طيلة ليلة أمس وصباح اليوم الجمعة.

وأضاف أن القوات العراقية لا تزال مستمرة بالمراقبة والمتابعة في القطاع.