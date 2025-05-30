شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 54,321 شهيد و123,770 إصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت حصيلة الحرب العدوانية التى تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة ، منذ 7 أكتوبر 2023، إلى 54 ألفا و321 شهيدا فلسطينيا، بالإضافة إلى 123 ألفا و770 مصابا.



وأفادت مصادر طبية، حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" بأن من بين الحصيلة 4,058 شهيدا، و11,729 إصابة، منذ 18 مارس الماضي، أى منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.



ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 72 شهيدا، و278 إصابة، نتيجة المجازر والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة، وهذه الإحصائية لا تشمل شمال القطاع لصعوبة إلى الضحايا حيث ما زال عدد كبير منهم تحت الأنقاض والركام، وفى الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدنى الوصول إليهم.