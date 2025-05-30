شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلية تطلق قنابل الغاز على المصلين فى رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الجمعة، قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه المصلين في مسجد بقرية المغير شمال شرق رام الله، بالتزامن مع انطلاق مسيرة للمستعمرين من الشارع الاستعماري المحاذي للقرية، مرورا بقريتي دوما والمجدل، وحتى مفترق عقربا جنوب نابلس.

وقال نائب رئيس مجلس قروي المغير مرزوق أبو نعيم، لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت المغير بالتزامن مع تجمع المستعمرين على الشارع الاستعماري المحاذي للقرية، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه المصلين في مسجد بمحيط القرية، دون التبليغ عن إصابات.