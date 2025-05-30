شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة ألعاب الفيديو.. إسرائيل تقتل فلسطينيا من ذوى الاحتياجات الخاصة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي استهدافه المدنيين الفلسطينيين العزل في غزة بالقصف الجوي والبري والمدفعي، ما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات الالاف المدنيين، وتستهدف تل أبيب النساء والاطفال والشيوخ والمرضى بشكل خاص ومنهم ذوي الاحتياجات الخاصة.





وتداولت حسابات إسرائيلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة يدعى محمد صهيب الفرا وهو عائد الى منزله غربي مدخل مدينة حمد، وذلك رغم عدم تشكيل الشاب اي تهديد على جيش الاحتلال الاسرائيلي.

ويبرز الفيديو تصوير طائرة إسرائيلية مسيرة من طراز كواد كابتر لشاب فلسطيني وهو في طريق عودته للمنزل ولا يشكل أي خطر على قوات الاحتلال الاسرائيلي ورغم ذلك قصفته الطائرة الاسرائيلية وتداولت حسابات لجنود الاحتلال الفيديو والسخرية من الشاب الفلسطيني.

وتحدث ابن عم الشهيد الفلسطيني لليوم السابع قائلا: محمد عمره 39 سنة ويعاني من تخلف عقلي منذ الولادة ، واستشهد والده وعدد من اخوته في ديسمبر 2023 عندما نزحنا من منطقة السطر الغربي باتجاه المواصي، أصيب محمد عندما قصفت إسرائيل عربة "الكارة" التى كانو يستقلونها في منتصف مايو.

أوضح ابن عم الشهيد الفلسطيني انه تم اخلاء منطقة السطر الغربي مرة اخرى، ونزح محمد مع شقيقته وأمه باتجاه صناعة الوكالة، مضيفا: منذ أربعة أيام فقدنا محمد ولا يوجد أي خبر عنه.. وتفاجئنا اليوم في صفحات الاعلام العبري أنه صاحب الصورة التى انتشرت، ومحمد شاب فلسطيني غلبان من أصحاب الهمم لكن هذا ليس بجديد على إسرائيل التي تتعمد قتل الشجر والحجر والبشر.