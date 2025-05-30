شكرا لقرائتكم خبر عن سنغافورة: إسرائيل تنتهك القانون الدولي بتقييد إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتهم رئيس الوزراء السنغافوري لورانس وونج، إسرائيل بأنها تنتهك القانون الدولي بتقييدها إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.



وقال وونج - في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في سنغافورة اليوم الجمعة - "إن القيود التي تفرضها إسرائيل على إيصال الإمدادات الإنسانية إلى غزة غير مقبولة على الإطلاق، وتشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، ولا يمكن تبريرها".



وأضاف "إن التصرفات الإسرائيلية تجاوزت الحدود، وتسببت في كارثة إنسانية مروّعة"، مؤكدا دعم سنغافورة لحق الشعب الفلسطيني في وطنه من خلال حل الدولتين المتفاوض عليه، لتجاوز الأزمة الحالية.



ولفت وونج - حسبما نقلته صحيفة "ذا ستريتس تايمز" السنغافورية - إلى أن سنغافورة تنضم إلى دول العالم في الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق وحماية المدنيين من سكان القطاع.



وأشار إلى الجهود الدولية لوقف إطلاق النار بالإضافة إلى خارطة طريق نحو حل الدولتين، مؤكدا مشاركة سنغافورة في مؤتمر دولي من المقرر عقده في يونيو برئاسة مشتركة من فرنسا والمملكة العربية السعودية وتنظمه الأمم المتحدة للعمل على التوصل إلى حلول ملموسة لإنهاء الصراع.