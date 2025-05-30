شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار الشيخ الدكتور صالح بن حميد لإلقاء خطبة عرفة من مسجد نمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ عن صدور التوجيهات باختيار الشيخ الدكتور صالح بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، لإلقاء "خطبة عرفة" من مسجد نمرة في موسم حج هذا العام، ليصبح الخطيب الـ 16 من خطباء "عرفة " فى العهد السعودى.

صالح بن عبد الله ابن حميد هو داعية وخطيب سعودي، وأستاذ جامعي، عضو هيئة كبار العلماء السعودية، شغل منصب رئيس مجلس الشورى خلال الفترة من عام 2002م حتى تعيينه رئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء عام 2009.

واستمر في منصبه حتى عام 2012م حين أُعفي وعُين مستشارًا في الديوان الملكي، و فاز بجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام عام 2016.

ومن جهة أخرى ، دشنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم، مسارًا إثرائيًا استثنائيًا؛ لايصال ترجمة خطبة عرفة لموسم حج هذا العام للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها والإنسانية جمعاء بـ(35) لغة وأكثر من 5 ملايين مستفيد ومستهدف، وهي الحزمة الإثرائية الأضخم في تأريخ الرئاسة لإثراء تجربة ضيوف الرحمن، وإيصال رسالة "خطبة عرفة" الوسطية عالميًا باللغات المتعددة؛ حيث أطلق رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ الحزمة الإثرائية لترجمة "خطبة عرفة" خلال الاجتماع الذي عقده بمكتبه بالمسجد الحرام اليوم؛ لاعتماد المسار الإثرائي المخصص لترجمة "خطبة عرفة"، وضمان جاهزية الرئاسة لهذا الحدث الإسلامي السنوي البارز، الذي يعد من منطلقات الرئاسة التخصصية وركائز مهامها المناطة بها للبلوغ بمستهدفات ومخرجات الخطبة عبر الترجمة الفورية تزامنًا مع خطيب عرفة، والنقل المباشر عبر القنوات والمنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي بالتناغم مع شركاء النجاح.

وأكد السديس، أن المملكة حققت الريادة الدينية الوسطية في العالم من خلال مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة "خطبة عرفة" وبث رسالة الحرمين الدينية والإنسانية؛ لما تمتاز به بلادنا المباركة من اتسام بالوسطية والتسامح والاعتدال، واتصاف بنشر السلام والمحبة في العالم، وحرصت الرئاسة على التميز في نشر الصورة المشرقة عن جهود قيادتنا الرشيدة في خدمة الإسلام والمسلمين، والعمل الدائب وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين من الحجاج والعمَّار، وبث الرسالة الوسطية للعالم، ويأتي في طليعة مرتكزات البث: نشر هدايات "خطبة عرفة" المشتملة على أسس التآخي الإنساني والحضاري والتسامح الديني مترجمة بلغات تبلغ في حج هذا العام 35 لغة.