شكرا لقرائتكم خبر عن متحدثة أممية: نؤكد أهمية وقف إطلاق النار فى غزة والعمل على حماية المدنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، أولجا شيريفكو، ضرورة تطبيق وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة والعمل على حماية المدنيين.



وأضافت شيريفكو -في تصريح خاص لقناة (القاهرة الإخبارية) اليوم الجمعة- أن الوضع الراهن في قطاع غزة غير مسبوق وهو الأسوأ على الإطلاق، محذرة من أن القطاع هو المكان الأخطر في ظل نقص المساعدات الإنسانية.



وشددت على أن الأمم المتحدة لا يمكن أن تكون جزءا من أية آلية خارجية لا تتوافق مع المبادئ الإنسانية، مبينة أن العاملين في المجال الإنساني غير قادرين على الوصول إلى جميع سكان غزة بسبب الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع.



وأعربت عن رفضها لعسكرة بعض المناطق في غزة لتعزيز آلية المساعدات الجديدة - التي أنشأها الاحتلال الإسرائيلي- مؤكدة رفضها القاطع لأي مقترح لا يتوافق مع المبادئ الإنسانية، مطالبة بتلبية احتياجات الفلسطينيين وإمدادهم بالمساعدات الإنسانية بشكل يومي ودون أية عوائق أو قيود، وكذلك توفير الملاجئ والخدمات الصحية والوقود لسكان القطاع.