شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الازدحام والحرارة.. تقليص مدة خطبة الجمعة حرصا على صحة ضيوف الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختصر كل من إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ⁧‫ماهر المعيقلي‬⁩ وإمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد المحسن القاسم مدة خطبة وصلاة الجمعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم وفق توجيهات رئيس الشؤون الدبنية الشيخ عبد الرحمن السديس، تقديرًا لظروف ضيوف الرحمن وحفاظًا على سلامتهم مع ما تشهده مكة المكرمة والمدينة المنورة من اشتداد الحرارة، وهو أمر يقتضي التيسير والتخفيف ودفع المشقة عن المصلين وحجاج بيت الله الحرام الذين يشهدون الجمعة بالحرمين الشريفين.

‎ووجه رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أئمة وخطباء المسجد الحرام والمسجد النبوي، باختصار خطبة وصلاة الجمعة وتقصيرهما في موسم الحج ؛ تقديرًا لظروف ضيوف الرحمن وحفاظًا على سلامتهم مع ما تشهده مكة المكرمة والمدينة المنورة من اشتداد في الحرارة؛ وهو أمر يقتضي التيسير والتخفيف ودفع المشقة عن المصلين وحجاج بيت الله الحرام الذين يشهدون الجمعة بالحرمين الشريفين.

وجاء توجيه رئيس الشؤون الدينية مراعاةً لما يشهده الحرمان الشريفان من توافد الأعداد المليونية من ضيوف الرحمن، وتقديرًا لظروف المصلين في صحن المطاف والسطح والساحات، ووقاية لهم وحفاظًا على سلامتهم مع اشتداد الحرارة بالتخفيف على المصلين بتقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة وتقصير خطبة الجمعة رعاية للضعيف وكبير السن، علاوةً عما يحصل من ازدحام، وهو الأمر الذي يتطلب دفع المشقة عن المصلين بالحرمين؛ بناء على القواعد الشرعية والمقاصد المرعية.

