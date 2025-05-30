شكرا لقرائتكم خبر عن تصل لـ5 ملايين مستفيد.. خطبة عرفة بـ35 لغة والان مع تفاصيل الخبر

دشنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم، مسارًا إثرائيًا استثنائيًا؛ لايصال ترجمة خطبة عرفة لموسم حج هذا العام للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها والإنسانية جمعاء بـ(35) لغة وأكثر من 5 ملايين مستفيد ومستهدف، وهي الحزمة الإثرائية الأضخم في تأريخ الرئاسة لإثراء تجربة ضيوف الرحمن، وإيصال رسالة "خطبة عرفة" الوسطية عالميًا باللغات المتعددة؛ حيث أطلق رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ الحزمة الإثرائية لترجمة "خطبة عرفة" خلال الاجتماع الذي عقده بمكتبه بالمسجد الحرام اليوم؛ لاعتماد المسار الإثرائي المخصص لترجمة "خطبة عرفة"، وضمان جاهزية الرئاسة لهذا الحدث الإسلامي السنوي البارز، الذي يعد من منطلقات الرئاسة التخصصية وركائز مهامها المناطة بها للبلوغ بمستهدفات ومخرجات الخطبة عبر الترجمة الفورية تزامنًا مع خطيب عرفة، والنقل المباشر عبر القنوات والمنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي بالتناغم مع شركاء النجاح.



وأكد السديس، أن المملكة حققت الريادة الدينية الوسطية في العالم من خلال مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة "خطبة عرفة" وبث رسالة الحرمين الدينية والإنسانية؛ لما تمتاز به بلادنا المباركة من اتسام بالوسطية والتسامح والاعتدال، واتصاف بنشر السلام والمحبة في العالم، وحرصت الرئاسة على التميز في نشر الصورة المشرقة عن جهود قيادتنا الرشيدة في خدمة الإسلام والمسلمين، والعمل الدائب وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين من الحجاج والعمَّار، وبث الرسالة الوسطية للعالم، ويأتي في طليعة مرتكزات البث: نشر هدايات "خطبة عرفة" المشتملة على أسس التآخي الإنساني والحضاري والتسامح الديني مترجمة بلغات تبلغ في حج هذا العام 35 لغة.

وأوضح رئيس الشؤون الدينية، أن الرئاسة حريصة على إيصال رسالة الحرمين الدينية الوسطية من قلب الحرمين الشريفين عالميًا لانتفاع المسلمين والإنسانية، فضلًا عن قاصدي وزائري المسجد الحرام والمسجد النبوي وإثرائهم.

وذكر أن استعدادات ترجمة "خطبة عرفة" قد اكتمل منذ وقت مبكر؛ لإبراز رسالة المملكة الوسطية للعالم بـ 35 لغة عالمية مختلفة، وأن الرئاسة الدينية وبما تضطلع من دور مهم في إبلاغ رسالة الإسلام الحق من قلب الحرمين؛ أولت هذا الحدث اهتمامًا خاصًا، وشكَّلت لجنة مستقلة لإعداد خطة معيارية للاستفادة القصوى من مخرجات الخطبة؛ لإثراء ضيوف الرحمن وزائري الحرمين الشريفين دينيًا، وإيصال رسالتهما عالميًا، وإبراز جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين وقاصديهما، وسبل توظيفها للأحداث الدينية لخدمة الإنسانية وإرساء الوسطية والاعتدال في العالم.