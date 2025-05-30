شكرا لقرائتكم خبر عن استجواب وزير الاقتصاد اللبنانى السابق على خلفية اتهامات بالاختلاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مثل وزير الاقتصاد اللبنانى السابق أمين سلام أمام النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، على خلفية اتهامات بـ "الاختلاس والابتزاز وهدر المال العام وتبييض الأموال" مقدمة من لجنة الاقتصاد النيابية ضده وضد شقيقه كريم ومستشاره فادي تميم ونقيب خبراء المحاسبة إيلي عبود بصفته مفوضا بالتوقيع. وفق الوكالة لرسمية للأخبار فى لبنان.

وتم الاستجواب سلام، في حضور وكيليه المحاميين طوني فرنجية وسامر الحاج، وفي نهاية الجلسة، قرر الحجار تركه بسند إقامة واسترداد قرار منعه من السفر.

وكانت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتّجارة والتخطيط النيابية قد تقدمت في مارس الماضي ببلاغ إلى النيابة العامة التمييزية بحق كل من وزير الاقتصاد والتجارة السابق أمين سلام، ومستشارَيه كريم سلام، وفادي تميم والمدقّق المالي إيلي عبود، بتهم الاختلاس والإبتزاز وهدر المال العام.