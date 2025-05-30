شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق "منصة بيانات الحج" بالأحوال المدنية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أطلق المشرف على وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية بالمملكة العربية السعودية، اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، في محافظة جدة منصة بيانات الحج بالأحوال المدنية، وذلك بالتكامل مع المنصة الرقمية الموحدة لتصاريح الحج (منصة تصريح) ومركز المعلومات الوطني.
تهدف منصة بيانات الحج إلى استعراض البيانات الإحصائية المتعلقة بالحج، مثل تصاريح حجاج الداخل الصادرة من منصة (نسك) والتصاريح الملغاة، والواقعات المدنية المسجّلة في المشاعر المقدسة للحجاج، وغيرها من البيانات الإحصائية.
وتسهم المنصة في سرعة الوصول للبيانات، وتعزيز التكامل مع القطاعات الحكومية، ومتابعة إحصاءات الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن لتحسينها وتطويرها وفاعلية كفاءتها.
وكان وزير الحج والعمرة السعودى الدكتور توفيق الربيعة، قد أكد فى تصريح سابق، أن المملكة لن تسمح بحدوث أي قصور في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي في منظومة خدمات الحجاج أحدث نقلة نوعية كبيرة، وسهّل أداء النسك بشكل غير مسبوق، ومن أبرز أدواته بطاقة "نسك" التي تم إصدار أكثر من 1.4 مليون نسخة منها حتى الآن.
وكشف الوزير عن إطلاق أكثر من 30 خدمة جديدة مخصصة لحج هذا العام ضمن تطبيق "نسك"، في خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة الحجاج وتيسير إجراءاتهم من لحظة الوصول وحتى المغادرة. كما أشار إلى أن عمليات تفويج الحجاج من المشاعر تتم وفق معايير دقيقة، تضمن سلامتهم وانسيابية تنقلاتهم خلال أيام النسك.
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