شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق "منصة بيانات الحج" بالأحوال المدنية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق المشرف على وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية بالمملكة العربية السعودية، اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، في محافظة جدة منصة بيانات الحج بالأحوال المدنية، وذلك بالتكامل مع المنصة الرقمية الموحدة لتصاريح الحج (منصة تصريح) ومركز المعلومات الوطني.

تهدف منصة بيانات الحج إلى استعراض البيانات الإحصائية المتعلقة بالحج، مثل تصاريح حجاج الداخل الصادرة من منصة (نسك) والتصاريح الملغاة، والواقعات المدنية المسجّلة في المشاعر المقدسة للحجاج، وغيرها من البيانات الإحصائية.