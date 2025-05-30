شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار ورياح.. الأرصاد الجوية تكشف طقس اليوم فى مكة والمدينة وتوجيه للحجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة اليوم الجمعة رياحا نشطة مثيرة للأتربة والغبار تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الجنوبي الواصل إلى جازان، وفق توقعات المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة.

أضاف التقرير، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة الأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، والرياض ونجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, فيما ستكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.

من جانبها، أكدت وزارة الصحة السعودية جاهزيتها الكاملة لمواجهة أي حالات إجهاد حراري أو ضربات شمس قد يتعرض لها الحجاج، مشيرة إلى تجهيز العشرات من المراكز الصحية في مكة والمشاعر المقدسة بوحدات تبريد وفرق طبية متخصصة، مع نشر فرق طوارئ ميدانية في محيط الحرم المكي والطرق المؤدية إليه.

ودعت الوزارة الحجاج إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية، من بينها شرب كميات كافية من المياه، وتجنب السير الطويل تحت أشعة الشمس، واستخدام المظلات الواقية، والتوجه فورًا لأقرب مركز صحي في حال الشعور بالإعياء أو الدوخة.

كما شددت وزارة الحج والعمرة على أن جميع الأجهزة الحكومية في جاهزية تامة لضمان سلامة ضيوف الرحمن، مشيرة إلى أن الظروف المناخية الصعبة لن تعيق استمرار الخطط التشغيلية، خاصة في ما يتعلق بالنقل والتسكين والخدمات الميدانية.