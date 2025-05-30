شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامى" تدين قرار الاحتلال الإسرائيلى إنشاء 22 مستوطنة استعمارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الجمعة، بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرئيلي الموافقة على إنشاء 22 مستوطنة استعمارية جديدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرة ذلك إمعانًا في مخططاتها الاستعمارية بهدف تغيير الواقع الجغرافي، والديمغرافي في الأرض الفلسطينية المحتلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، خصوصًا قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016.

‎وجددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي، خصوصًا مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لجرائم العدوان والتهجير والاستيطان والتجويع التي يرتكبها الإحتلال الإسرائيلي، ودعم الجهود الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين.

ومن جهة أخرى، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أعمال هدم للمنازل في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن جرافات الاحتلال الإسرائيلي وبحراسة مشددة من فرق المشاة، واصلت هدم المنازل ومحيطها في منطقة مسجد أبو بكر الصديق وسط المخيم، تنفيذا لمخطط هدم 106 مبانٍ سكنية منها 48 في مخيم نور شمس.