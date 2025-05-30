الخليج اليوم .. ولي العهد الكويتي وإمبراطور اليابان يبحثان العلاقات الثنائية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بحث ولي العهد الكويتي الشيخ صباح الحمد الصباح مع إمبراطور اليابان ناروهيتو في القصر الإمبراطوري في العاصمة اليابانية طوكيو، العلاقات الثنائية التاريخية التي تربط البلدين على مدى العقود الستة الماضية، بجانب ما شهدته من تطور وازدهار في مختلف المجالات تحقيقاً لتطلعات البلدين، طبقاً لوكالة أنباء الكويت.

وأفادت وكالة أنباء الكويت أن الكويت واليابان اتفقتا على رفع مستوى العلاقات الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية شاملة بما يعكس عمق التعاون القائم والإرادة المشتركة للارتقاء بها نحو آفاق أوسع وأكثر شمولية بما يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما الصديقين.

جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها ولي العهد الكويتي في الفترة من 28 - 31 مايو، إذ عقد فيها مباحثات رسمية مع رئيس وزراء اليابان شيغيرو إيشيبا، جرى حينها استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وذكر البيان أن الجانبين أعربا عن تقديرهما العميق لمسار العلاقات التاريخية بين البلدين وأكدا تطلعهما إلى تطويرها في مختلف المجالات الحيوية والهامة بما يواكب المتغيرات الإقليمية والدولية ويخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وأضاف البيان: "هذا التطور يجسد التزام البلدين بتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والإنساني وتنسيق المواقف في المحافل الدولية والعمل المشترك من أجل تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم".