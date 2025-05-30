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الخليج اليوم .. سفير الإمارات لدى السعودية يتفقد مخيمات حجاج الدولة ويؤكد جاهزية الخدمات لضيوف الرحمن

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  • الخليج اليوم .. سفير الإمارات لدى السعودية يتفقد مخيمات حجاج الدولة ويؤكد جاهزية الخدمات لضيوف الرحمن 1/4
  • الخليج اليوم .. سفير الإمارات لدى السعودية يتفقد مخيمات حجاج الدولة ويؤكد جاهزية الخدمات لضيوف الرحمن 2/4
  • الخليج اليوم .. سفير الإمارات لدى السعودية يتفقد مخيمات حجاج الدولة ويؤكد جاهزية الخدمات لضيوف الرحمن 3/4
  • الخليج اليوم .. سفير الإمارات لدى السعودية يتفقد مخيمات حجاج الدولة ويؤكد جاهزية الخدمات لضيوف الرحمن 4/4

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

 

 تفقد سعادة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، سفير الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية ، مخيمات حجاج الدولة في المشاعر المقدسة (منى وعرفات)، للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال الحجاج لموسم حج 2025 .15f255861c.jpg

رافقه خلال الجولة معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة -رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، وسعادة ناصر بن هويدن الكتبي، قنصل عام الدولة في جدة، وسعادة أحمد راشد النيادي مدير عام الهيئة نائب رئيس مكتب شؤون الحجاج، وعدد من المسؤولين.4f6bdd4a54.jpg

وأكد سعادة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان على ثقته الكاملة في قدرات الفرق الميدانية على تقديم خدمات متكاملة، مشيدًا بالجهود التي تضمن أعلى مستويات الراحة والسلامة لحجاج دولة الإمارات طوال فترة تواجدهم في المشاعر المقدسة، بدعم من القيادة الرشيدة للدولة، ومشيدا بجهود المملكة وقيادتها الحكيمة.23960c81a9.jpg

وتشرف لجنة حجاج دولة الإمارات على تجهيز المخيمات في منى وعرفات، مع متابعة مستمرة على مدار الساعة لضمان جاهزية المرافق والخدمات، بما يشمل السكن، والرعاية الصحية، وفق المعايير المعتمدة لدى مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات.

وتؤكد هذه الجهود التزام دولة الإمارات بتوفير كافة الخدمات التي تضمن راحة وسلامة الحجاج.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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