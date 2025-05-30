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مُنعوا من دخول المملكة 10 سنوات.. عقوبة 11 شخصا نقلوا 50 مخالفا لأنظمة الحج

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مُنعوا من دخول المملكة 10 سنوات.. عقوبة 11 شخصا نقلوا 50 مخالفا لأنظمة الحج

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ إيمان حنا

الجمعة، 30 مايو 2025 11:28 ص

ضبطت قوات أمن الحج بمداخل مدينة مكة المكرمة وافدا و10 مواطنين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج بنقلهم 50  مخالفًا لا يحملون تصاريح لأداء الحج، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية .

وأصدرت الوزارة بحق الناقلين والمساهمين والمنقولين قرارات إدارية عبر اللجان الإدارية الموسمية، تضمنت عقوبات بالسجن وغرامات مالية تصل إلى (100,000) ريال، والتشهير بالناقلين وترحيل الوافدين منهم مع منعهم من دخول المملكة لمدة (10) سنوات بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة المركبات المستخدمة في النقل قضائيًا، ومعاقبة من حاول أداء الحج دون تصريح بغرامة مالية تصل إلى (20,000) ريال.

ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان.

قال وزير الإعلام السعودى سلمان الدوسرى، إن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المملكة حتى الآن مليون و70 ألف حاج وأضاف سلمان الدوسرى، إن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المملكة حتى الآن مليون و70 ألف حاج.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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