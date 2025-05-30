شكرا لقرائتكم خبر عن مُنعوا من دخول المملكة 10 سنوات.. عقوبة 11 شخصا نقلوا 50 مخالفا لأنظمة الحج والان مع تفاصيل الخبر

ضبطت قوات أمن الحج بمداخل مدينة مكة المكرمة وافدا و10 مواطنين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج بنقلهم 50 مخالفًا لا يحملون تصاريح لأداء الحج، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية السعودية.

وأصدرت الوزارة بحق الناقلين والمساهمين والمنقولين قرارات إدارية عبر اللجان الإدارية الموسمية، تضمنت عقوبات بالسجن وغرامات مالية تصل إلى (100,000) ريال، والتشهير بالناقلين وترحيل الوافدين منهم مع منعهم من دخول المملكة لمدة (10) سنوات بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة المركبات المستخدمة في النقل قضائيًا، ومعاقبة من حاول أداء الحج دون تصريح بغرامة مالية تصل إلى (20,000) ريال.

ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان.

قال وزير الإعلام السعودى سلمان الدوسرى، إن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المملكة حتى الآن مليون و70 ألف حاج وأضاف سلمان الدوسرى، إن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المملكة حتى الآن مليون و70 ألف حاج.