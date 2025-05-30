شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 3 فلسطينين فى قصف الاحتلال تجمعا شمال قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد ثلاثة فلسطينيين اليوم الجمعة، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي تجمعا لمواطنين شمال قطاع غزة.



وأفادت مصادر محلية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن الاحتلال استهدف مجموعة من الفلسطينيين في حي الصفطاوي شمال قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 3 أشخاص.



وأضافت المصادر، أن عددا من الفلسطينيين أصيبوا بجروح برصاص الاحتلال لدى محاولتهم الوصول لمركز مساعدات وسط قطاع غزة..كما قصفت مدفعية الاحتلال وأطلقت نيرانها بشكل مكثف على بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس.