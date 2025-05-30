شكرا لقرائتكم خبر عن يسهم فى إرشاد الحجاج بمناسكهم.. من هو "المطوف الرقمى"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سخرت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أساليب التقنية الحديثة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، عبر مجموعة من التطبيقات المخصصة لمساعدة المصلين والمعتمرين في المسجد الحرام، ومن أبرزها "المطوف الرقمي".

ويعد التطبيق دليلاً شاملاً لرحلة الحج والعمرة، إذ يحتوي على دليل متكامل للمناسك، وأدعية صوتية ومرئية، إضافة إلى عداد للطواف والسعي، وخدمات الإرشاد المكاني.

وأكدت الهيئة أن هذا التطبيق يأتي ضمن جهودها لتطويع التقنية الحديثة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة، ويسهم في تمكينهم من أداء المناسك بكل راحة واطمئنان، ضمن منظومة متكاملة من الحلول التقنية المتطورة.

ومن جهة أخرى، قال وزير الإعلام السعودى سلمان الدوسرى، إن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المملكة حتى الآن مليون و70 ألف حاج .

وأضاف الدوسرى، خلال فعاليات المؤتمر الصحفى الذى بدأ منذ قليل فى الرياض حول استعدادات موسم الحج،أ حملة "لا حج بجون تصريح" تهدف لضمان سلامة الحجاج وتعكس رسالة إنسانية وأمنية.

وأكد أن المملكة لن تسمح أى مخالفات تؤثر على الحجاج خلال موسم الحج، ولن يسمح بالحج بدون تصريح.

وأعلن وزير الإعلام السعودى سلمان الدوسرى، إن المملكة توفر 10 آلاف نقطة واى فاى مجانية للحجاج، ليبقوا على اتصال بذويهم طوال رحلة الحج .

وأكدت وزارة الداخلية السعودية تطبيق غرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال بحق كل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى الـ(14) من شهر ذي الحجة، والمطالبة من المحكمة المختصة بمصادرة وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامها في ذلك، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.

وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.