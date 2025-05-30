شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الجزائرية تفكك شبكة إجرامية ضخمة فى وهران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت السلطات الجزائرية بوهران من شل نشاط شبكة إجرامية منظمة وتوقيف ثلاثة أشخاص من عناصرها وضبط أسلحة من الصنف الرابع والخامس، وذخيرة وتجهيزات حساسة.

وقالت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة (SRLCO) إن هذه العملية نفذت بعد عمل ميداني مكثف مدعم بأبحاث دقيقة مكنت محققي المصلحة من الكشف عن النشاط الإجرامي لهذه الشبكة المنظمة.

وأضافت أنه تم تحديد هوية وأماكن تواجد عناصر الشبكة ووضع خطة أمنية محكمة بناء على هذه المعطيات.

وأسفرت عن توقيف المشتبه فيهم الثلاثة على مستوى مدينة السانيا بوهران عقب تنفيذ عمليات تفتيش لمساكـنهم تحت إشراف النيابة المختصة.

وأفضت العملية إلى ضبط واسترجاع أربعة بنادق تكرارية أحادية الماسورة وبندقية صيد بحري إضافة إلى 4 مسدسات واثنين كاتم صوت.

كما تم حجز 6877 وحدة من الذخيرة من عيارات مختلفة وجهازي اتصال لاسلكي وثلاثة مناظير بعيدة المدى ومنظارين خاصين بالأسلحة.

وأكدت أنه تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السانيا بوهران.