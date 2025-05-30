شكرا لقرائتكم خبر عن الفصائل الفلسطينية ترد على "عربات جدعون" بعملية "حجر داود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل "كتائب القسام" لليوم الـ 601 على التوالي، التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة في عدة محاور من قطاع غزة، والتي أسفرت حتى اللحظة عن مقتل مئات الضباط والجنود وإصابة عشرات الآلاف.

ونشر الإعلام العسكري لـ "كتائب القسام" الخميس، بلاغا عسكريا جاء فيه "أكد مجاهدونا تفجير عبوة مضادة للدروع في "حفار" عسكري محيط منطقة أبو لحية ببلدة القرارة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع أول أمس الثلاثاء".

كما نشر الإعلام العسكري -ضمن سلسلة عمليات "حجارة داود"- مقطعي فيديو تضمن أحدهما مشاهد من استهداف قوة إسرائيلية تحصنت داخل أحد المنازل ودبابة "ميركافاه" بقذيفة مضادة للأفراد وقذيفة "الياسين 105" ببيت لاهيا شمال القطاع، وتضمن الآخر مشاهد من كمين مركب استهدف جنود وآليات العدو في منطقة مدرسة الأقصى ببلدة القرارة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.

ويواصل "مجاهدو القسام تنفيذ العمليات النوعية والكمائن المركبة والفتك بالعدو وتكبيده خسائر في الأرواح والعتاد في محاور التوغل، حيث أسفرت المعركة حتى اللحظة عن مقتل المئات من ضباط وجنود العدو وإصابة عشرات الآلاف، بالإضافة إلى تدمير مئات الآليات كليا أو جزئيا".