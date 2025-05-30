شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع اتفاق لإنشاء أول مكتب لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة حول الابتكار في إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جرى، الخميس، بالعاصمة الإسبانية "مدريد"، توقيع الاتفاق المالي لإنشاء أول مكتب موضوعاتي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة حول الابتكار لقارة إفريقيا بالعاصمة المغربية الرباط، وذلك على هامش الدورة الـ123 للمجلس التنفيذي للمنظمة الأممية.

ويمثل هذا الاتفاق- الذي وقعه: وزيرة السياحة المغربية فاطمة الزهراء عمور، والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة وزوراب بولوليكاشفيلي- خطوة حاسمة نحو التنفيذ الفعلي لأول مكتب موضوعاتي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة بالرباط، حيث سيركز على الابتكار والاستثمار في القطاع السياحي بالقارة.

ويحدد هذا الاتفاق التزامات الطرفين وكذلك الشروط الإدارية الممنوحة للمكتب، وفقا للمادة 5 من اتفاقية المقر الموقعة في يناير 2025 بين الحكومة المغربية ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة.

وسيعمل هذا المكتب على تعزيز برنامج 2030 لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في إفريقيا، بهدف جعل هذا القطاع الإنتاجي رافعة للتنمية في القارة، من أجل تعزيز التعاون الإفريقي المشترك.

كما سيساهم في تطوير السياحة بإفريقيا، بالاعتماد على ريادة المغرب كمركز إفريقي للسياحة والابتكار، فضلا عن تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة، وذلك عبر وضع برامج مبتكرة تدعم التحول الاجتماعي والاقتصادي للوجهات السياحية الإفريقية.