شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تعرض علاج طفل طبيبة فلسطينية فقدت تسعة من أبنائها بغارة إسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الحكومة الإيطالية، استعدادها لعلاج الطفل الناجي الوحيد من أبناء الطبيبة الفلسطينية آلاء النجار للعلاج في مستشفياتها، والتى فقدت تسعة من أبنائها بهجوم إسرائيلي في خان يونس.

وأوضحت الحكومة الإيطالية- في بيان، الخميس- أنها تعرض استقبال الطفل المصاب بجروح خطيرة للعلاج في أحد مستشفياتها، والذي يرقد حاليا بمستشفى ناصر بخان يونس.

وأشارت إلى أن الخارجية الإيطالية تتحقق من جدوى العملية، موضحا أن إيطاليا أعربت عن استعدادها للتعاون مع جميع المؤسسات المعنية لاستقبال الطفل المصاب، مع مراعاة واحترام رغبات الطبيبة وعائلتها.

من جانبه.. قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إنه يتابع عن كثب قضية عائلة الدكتورة آلاء النجار التي فقدت تسعة من أطفالها وإصابة زوجها بجروح بالغة جراء غارة إسرائيلية على منزلهم بمدينة خان يونس.