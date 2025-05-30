شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت ومجلس التعاون يدرسان إعداد دليل مشترك لأمن المعلومات فى الطوارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحثت رئيسة المركز الوطني للأمن السيبراني في الكويت، عبير العوضي، مع رئيس مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ، العميد راشد المري، سبل إعداد دليل خليجي موحد لأمن المعلومات في حالات الطوارئ، وذلك خلال اجتماع عقد، الخميس، في إطار تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الأمن السيبراني.

وأوضح بيان صادر عن المركز الكويتي أن إعداد هذا الدليل من شأنه رفع مستوى الجاهزية وتعزيز الأمن السيبراني المشترك على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة في الظروف الطارئة التي تتطلب تنسيقًا فنيًا عاليًا وسريعًا.

وتناول اللقاء أيضًا آليات تعزيز تبادل الخبرات وبناء القدرات الفنية من خلال برامج تدريبية وتمارين مشتركة، تضمن توحيد الإجراءات ورفع كفاءة الاستجابة السيبرانية في الأزمات.

وأكدت العوضي، وفق ما نقله البيان، ترحيب الكويت بالتعاون الوثيق مع مركز مجلس التعاون لإدارة الطوارئ، مشددة على أهمية تبادل المعلومات وتعزيز العمل المشترك لحماية الفضاء السيبراني الخليجي.