شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأمريكي لسوريا: ملتزمون بهزيمة داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك، الخميس، الالتزام بالهدف الرئيس لواشنطن وهو الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش.

وقال باراك- في تصريح- إن "لقاء الرئيس الشرع، في القصر الرئاسي لإطلاق مرحلة جديدة في علاقتنا القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة؛ دليلٌ على قوة رؤية الرئيس الأمريكي، والتنفيذ الحاسم للوزير روبيو، للخطوات التي تمكن سوريا والمنطقة من تحديد مستقبليهما.. كما أنه التزام بسلامة الهدف الرئيسي لأمريكا، وهو الهزيمة الدائمة لداعش".