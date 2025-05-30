شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيفيل: هناك ضرورة للتوصل لحل دائم ومستدام فى جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان (يونيفيل) وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو، إلى ضرورة العمل على توفير الظروف المواتية للتوصل إلى حلّ دائم ومستدام فى جنوب لبنان، مشدداً على أن السلام فى المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال مسار سياسي.



جاءت تصريحات رئيس قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان (يونيفيل)، خلال احتفال نظمته قوات اليونيفيل فى مقرها العام فى الناقورة، جنوب لبنان، بمناسبة اليوم الدولى لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة.. وقد شارك فى الحفل ممثلون عن الجيش اللبنانى والقوى الأمنية، بالإضافة إلى شخصيات سياسية ودينية، وسفراء ومسؤولين من الأمم المتحدة، وفق ما ورد فى بيان صادر عن البعثة الدولية.



وأكد الجنرال لاثارو - فى كلمته - أن "السلام فى جنوب لبنان يتطلب حلاً سياسياً، ويقع على عاتق الجميع مسؤولية تهيئة البيئة الملائمة لتحقيق هذا الهدف"، مشيراً إلى أهمية الدفع باتجاه إطلاق عملية سياسية.



وتطرق إلى الأوضاع الأمنية على طول الخط الأزرق، واصفاً إياها بالمتوترة وغير المستقرة، مع تسجيل انتهاكات متكررة وتزايد المخاوف من احتمال وقوع تصعيد نتيجة أى خطأ، مبينا أن "آليات التنسيق والارتباط التى تعتمدها اليونيفيل توفر منصة للحوار وتساهم فى تهدئة التوترات، كما تُعدّ ركيزة أساسية فى السعى نحو إيجاد حلول مستدامة".