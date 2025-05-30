شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإسرائيلى يهرب من مباراة كأس إسرائيل لكرة القدم بسبب صاروخ يمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزامن إطلاق صاروخ من اليمن على كيان الاحتلال الإسرائيلى مع موعد نهائي مباراة كأس إسرائيل لكرة القدم التي كانت تقام على ملعب "بلومفيلد" جنوب تل أبيب بحضور 30 ألف متفرج، حيث توقفت المباراة وهرع اللاعبون من أرض الملعب قبل أن يتم استئناف المباراة بعد إطلاق الصاروخ.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الرئيس الإسرائيلى إسحق هرتسوج هرع إلى مكان آمن خوفا من الصاروخ، إلى أن تم اعتراضه ثم عاد إسحق هرتسوج لمتابعة نهائى كأس إسرائيل بعد نقله لمكان آمن جراء الصاروخ اليمنى.

وتعليقا على إطلاق الصاروخ، أكد يحيى سريع المتحدث العسكرى باسم جماعة أنصار الله "الحوثيون" تنفيذ "عملية عسكرية استهدفت مطار اللد فى منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستى".

وقال سريع إن "عمليتنا أجبرت ملايين الصهاينة على الهروب إلى الملاجئ وأدت إلى وقف الملاحة في مطار اللد" فى إشارة إلى مطار بن جوريون، مضيفا أن "عملياتنا مستمرة ولن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

وجاء إطلاق الصاروخ اليمنى بعد يوم من إعلان الحوثيين شن إسرائيل 4 غارات على مطار صنعاء، دمرت خلالها الطائرة الوحيدة العاملة، ما دفع الخطوط الجوية اليمنية إلى إعلان تعليق الرحلات الجوية بشكل كامل من المطار.