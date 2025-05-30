شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأشغال الفلسطيني: حجم الدمار في غزة غير مسبوق وتكاليف الإعمار تصل 53 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني المهند عاهد بسيسو، إنّ مشروع إعادة إعمار غزة هو من أعقد المشاريع الإنسانية والاقتصادية في العصر الحديث، نظرًا للدمار الهائل الذي خلّفته الحرب، وقدّر بسيسو، استنادًا إلى تقارير البنك الدولي، كلفة الإعمار بحوالي 53 مليار دولار.

وأضاف بسيسو، في لقاء مع الإعلامي عمرو شهاب، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ خطة الإعمار الفلسطينية – المصرية تقوم على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعافي المبكر، وتشمل إزالة الركام، وتأمين الإيواء المؤقت، وترميم عشرات الآلاف من الوحدات السكنية، لافتًا، إلى أنّ المرحلة الثانية ستركز على إعادة البناء وتوفير البنية التحتية، بينما تختص المرحلة الثالثة بالإنعاش الاقتصادي والاجتماعي للقطاع.

وتابع، أن الركام الموجود في قطاع غزة يُقدّر بـ55 مليون طن، وهو ما يتطلب تنسيقًا ضخمًا مع منظمات الأمم المتحدة لتأمين المعدات والخبرات، لا سيما بعد تدمير الاحتلال لجميع آليات إزالة الركام، بما فيها المعدات التي قدمتها مصر خلال الهدنة.

وشدد بسيسو على أهمية الدعم الدولي والإقليمي لتنفيذ هذه الخطط، منوّهًا إلى أن الحرب المستمرة تعيق التنفيذ الكامل، مشيرًا إلى أن المعوقات الأمنية تفرض تحديات يومية أمام الطواقم العاملة.