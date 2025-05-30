شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد لبنانى جراء إطلاق نار من قوات الاحتلال على بلدة "كفركلا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصحة اللبنانية استشهاد لبنانى جراء إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى على بلدة "كفركلا" فى جنوب البلاد.



وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن "لبنانيًا أصيب بجروح جراء إلقاء الاحتلال الإسرائيلى قنبلة صوتية على بلدة بيت ليف قضاء بنت جبيل.. كما شن الطيران الإسرائيلى غارة على تلال الريحان بمنطقة جزين، كما أغار على الجبور بكفرحونة".



وأوضحت الوكالة أن "الطيران الحربى الإسرائيلى أغار على قعقعية الصنوبر، كما أغار على رأس مازح فى وادى الصفا بين بلدات كفرفيلا وصربا وعين قانا، فى منطقة إقليم التفاح واستهدفت 3 غارات ظهر الحرف فى خراج السريرة".