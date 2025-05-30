شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلى: اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن فوق مدينة القدس.

وكانت صفارات الإنذار قد دوت في القدس ومنطقة تل أبيب الكبرى، فيما تم إغلاق مطار بن جوريون الدولي أمام حركة الملاحة.

يذكرأن، وافقت الحكومة الإسرائيلية على مقترح المبعوث الأمريكى ستيف ويتكوف، فى الوقت الذى تدرس فيه حركة حماس المقترح، بينما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المقترح الجديد أكثر انحيازا لتل أبيب من المقترحات السابقة.

فقد نقلت القناة الـ12 عن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو قوله "نقبل بمخطط ويتكوف الجديد".

وقال نتنياهو لعائلات الأسرى المختطفين بغزة "سنوافق على مخطط ويتكوف الذى نُقل إلينا الليلة.. حماس حتى اللحظة لم ترد ولا نعتقد أنها ستفرج عن آخر رهينة، لكن نحن لن ننسحب من غزة بدون أن نتسلم جميع الرهائن".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، قالت إنه من المرتقب أن يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو اليوم اجتماعا أمنيا محدودا لبحث المسار الجديد الذى طُرح بشأن صفقة تبادل ووقف إطلاق النار فى قطاع غزة، فى ضوء المقترحات الأخيرة التى قدمها ويتكوف.

ولم توضح الهيئة من سيشارك فى اللقاء إضافة إلى نتنياهو.

ونقلت عن مصدر إسرائيلى رفيع، لم تسمه، قوله إن تل أبيب تلقت الليلة الماضية المقترح الأميركي.

وقالت إن المقترح يتضمن الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء، إلى جانب تسليم جثامين 10 آخرين، على دفعتين، مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 60 يوما.

وقد كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، نقلا عن مسؤول إسرائيلي، أن اجتماعا عُقد بواشنطن، فى وقت سابق من هذا الأسبوع، بين ويتكوف ووزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلى رون ديرمر بشأن قضيتى الرهائن وإيران، اتسم بالتوتر.

وحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن أن صبر ويتكوف تجاه إسرائيل بدأ ينفد.

وقالت حركة حماس إنها تسلّمت من الوسطاء مقترح ويتكوف الجديد وتدرسه بمسؤولية، "بما يحقق مصالح شعبنا ووقف إطلاق النار الدائم".

وقد نقلت القناة الـ15 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة أن حماس تشعر بأن الإدارة الأميركية "خدعتها"، وصاغت مقترحا مواليا لإسرائيل لا يضمن إنهاء الحرب.

وأضافت أن المقترح يضمن أن يكون جميع الأسرى فى إسرائيل خلال أسبوع، وهو تبنى كامل الشروط الإسرائيلية، حسب القناة الإسرائيلية.

كما نقل موقع والا الإسرائيلى عن مسؤول إسرائيلى كبير قوله إن المقترح الجديد أكثر انحيازا لإسرائيل من المقترحات السابقة، وليس به ضمانات أميركية واضحة بوقف دائم لإطلاق النار.

وأضاف الموقع أن المقترح الجديد لا ينص بوضوح على أنه إذا استمرت المفاوضات لأكثر من 60 يوما فإن وقف إطلاق النار سيستمر.

وأشارت إلى أن كبار مسؤولى حماس لم يقدموا ردا سلبيا على المقترح بعد، لكنهم أعربوا عن خيبة أملهم من محتواه.

كما أشار الموقع إلى أن تقييم الاستخبارات الإسرائيلية هو أن حماس سترفض المقترح.

وكانت حماس قالت إنها توصلت إلى اتفاق على إطار عام مع ويتكوف، يحقق وقفا دائما لإطلاق النار، وانسحابا كاملا للاحتلال من القطاع.

وأضافت حماس أن الاتفاق يتضمن تدفق المساعدات، وتولى لجنة مهنية إدارة شؤون القطاع فور الإعلان عن الاتفاق.

وقالت الحركة إن الاتفاق مع ويتكوف نص على إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين، وتسليم جثث، مقابل إطلاق عدد من الأسرى الفلسطينيين بضمان الوسطاء.