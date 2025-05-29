شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يواصل هدم المنازل فى مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم/ الخميس/ أعمال هدم للمنازل في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن جرافات الاحتلال الإسرائيلي وبحراسة مشددة من فرق المشاة، واصلت هدم المنازل ومحيطها في منطقة مسجد أبو بكر الصديق وسط المخيم، تنفيذا لمخطط هدم 106 مبانٍ سكنية منها 48 في مخيم نور شمس.



وفي سياق متصل، أصيب طفل فلسطيني بالرصاص، ومواطن جراء تعرضه للضرب خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة بيرزيت، شمال رام الله.