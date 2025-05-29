شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الروسى: العمليات العسكرية الإسرائيلية فى غزة عقاب جماعى للمدنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم /الخميس/، العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، واصفًا إياها بـ"العقاب الجماعى للمدنيين"، في واحدة من أقوى الانتقادات المتصاعدة من موسكو لإسرائيل.



ونقلت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) عن لافروف قوله في منتدى إقليمي: "ما يحدث في غزة أمرٌ لا يُفهم ولا يُوصف".

وأضاف أن "الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل" ردًا على هجوم حماس في 7 أكتوبر "تُشكل عقابًا جماعيًا للسكان المدنيين".



وصعّد الجيش الإسرائيلي مؤخرًا هجومه على القطاع، فيما وصفه بأنه محاولة متجددة للقضاء على حماس.