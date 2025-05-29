شكرا لقرائتكم خبر عن حركة حماس تتسلم من الوسطاء مقترح ويتكوف الجديد وتقوم بدراسته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استلمت قيادة حركة حماس من الوسطاء مقترح ويتكوف الجديد، وتقوم بدراسة هذا المقترح بمسؤولية وبما يحقق مصالح شعبنا وإغاثته وتحقيق وقف إطلاق النار الدائم في القطاع.

وكشفت وثيقة المبعوث الأمريكى للشرق الأوسط ستيف ويتكوف لوقف حرب غزة أن مصر وقطر وأمريكا ستضمن استمرار وقف النار لمدة 60 يوما، ولأي تمديد محتمل لوقف إطلاق النار، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

كما تضمنت الوثيقة "تسليم الأسرى سيتم دون مظاهر أو احتفالات علنية وسيتم توزيع المساعدات بواسطة الأمم المتحدة والهلال الأحمر".

أكدت الوثيقة "ترامب جاد بشأن التزام الأطراف باتفاق غزة وسيعلن عنه شخصيا، وأن مبعوث ترامب الخاص سيستكمل تفاصيل الاتفاق ويتولى رئاسة المفاوضات".

وبحسب الوثيقة " حماس ستقدم فى اليوم العاشر معلومات كاملة عن كافة الأسرى المتبقين، وفى اليوم الأول من الهدنة تبدأ مفاوضات بشأن ترتيبات وقف دائم للنار".

وأضافت " توثق جميع أنشطة إسرائيل العسكرية عند بدء سريان الاتفاق،و إرسال المساعدات إلى غزة فور موافقة حماس على وقف النار".

وأكدت" إطلاق حماس سراح 10 رهائن أحياء وجثامين 18 فى اليومين الأول والسابع".