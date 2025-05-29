شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال: مقتل 10 عناصر إرهابية فى عملية عسكرية فى إقليم هيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، بأن قوات الجيش الوطنى الصومالى، نفّذت عملية أمنية استهدفت عناصر من ميليشيات الإرهابيين فى منطقة "عيل طيرى" التابعة لإقليم هيران بولاية هيرشبيلي،ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 عناصر من الإرهابيين ، وتدمير مواقع وتحصينات كانوا يستخدمونها للتخطيط والتمركز.



ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن قيادة الجيش الصومالى قولها: إن هذه العملية تأتى ضمن سلسلة من العمليات العسكرية المستمرة التى تهدف إلى اجتثاث فلول الارهابيين من مناطق وسط البلاد، وتعكس فى الوقت ذاته الجاهزية العالية التى يتمتع بها الجيش الوطنى الصومالي، إلى جانب دعم ومشاركة المواطنين فى الدفاع عن أمن واستقرار مناطقهم.



وتؤكد الحكومة الفيدرالية التزامها بمواصلة العمليات العسكرية حتى يتم تطهير كافة المناطق التى تتسلل إليها العناصر الإرهابية، مجددةً دعوتها للمواطنين بمساندة القوات الوطنية فى معركتها من أجل استعادة الأمن والاستقرار فى ربوع البلاد.