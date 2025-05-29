شكرا لقرائتكم خبر عن دموع أحرجت العالم.. لحظات مؤثرة بمجلس الأمن بسبب أطفال غزة.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

شهدت جلسة مجلس الأمن الدولى، لحظات مؤثرة عندما دخل مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، خلال كلمته فى نوبة بكاء، وأيضا السفير الجزائر عمار بن جامع عندما سرد قصص مأساوية ورفع صورا تعكس حجم الفظائع التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلى.

وقال السفير رياض منصور، أثناء إلقائه كلمة فلسطين فى الجلسة المخصصة لبحث الأوضاع في قطاع غزة، "صور الأمهات وهن يحضن أجساد أطفالهن الساكنة.. يمسحن على رؤسهم.. يتحدثن إليهم .. ويعتذرن لهم.. هذه صور لا تحتمل.. لدي أطفال وأعلم ماذا يعني الأحفاد لعائلاتهم وأن نرى هذا الوضع يفرض على الفلسطينيين دون أن يكون لدينا قلوب تتحرك لفعل شيء .. هذا يفوق قدرة البشر على التحمل"، مشيرا إلى أن أكثر من 14 مليون فلسطيني في العالم يعانون".



بكاء مندوب فلسطين

وأضاف: "النار والجوع يلتهمان أطفال فلسطين.. لا نريد أن يعيش أطفالنا هذه المأساة وهذه الوحشية من قبل من يقولون إنهم يحاربون الهمجية".

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 54 ألفا و249 شهيدا و123 ألفا و492 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023 .



السفير رياض منصور

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس، أن حصيلة العمليات العسكرية منذ استئناف القتال في 18 مارس الماضي بلغت 3 آلاف و986 شهيدا و11 ألفا و451 مصابا، مشيرة إلى ارتقاء 67 شهيدا وإصابة 179 فلسطينيا خلال الـ24 ساعة الماضية.



خلال جلسة مجلس الأمن

من جهته، افتتح السفير الجزائرى عمار بن جامع مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة، كلمته بسرد قصة مأساوية تعكس حجم الألم الذى يعيشه الفلسطينيون يوميًا، وتحدث عن الدكتورة آلاء النجار، التي غادرت منزلها في طريقها إلى عملها فى مستشفى ناصر، لتكتشف لاحقًا أنها فقدت تسعة من أبنائها في غارات الاحتلال الوحشية، وأوضح أن أصغر أبنائها لم يتجاوز عمره الستة أشهر، مشددًا على أنهم ليسوا منخرطين في أي نشاط سياسي أو عسكري، بل مجرد أطفال أبرياء قضوا على يد آلة حرب لا ترحم.