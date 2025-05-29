شكرا لقرائتكم خبر عن "المعابر الفسطينية": معبر الكرامة يعمل السبت المقبل استثنائيا لتسهيل سفر الحجاج والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية اليوم الخميس، أن معبر الكرامة سيعمل استثنائيا بعد غد السبت، لتسهيل سفر دفعة من الحجاج، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" .

من ناحية أخرى ، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى اليوم ، ضرورة التكامل والتنسيق بين كافة المؤسسات الوطنية والرسمية، والعمل كفريق وطني للاستجابة لحالات الطوارئ ومعالجة التحديات العديدة التي يفرضها الواقع الصعب الذي نعيشه.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح جلسة المجلس الأعلى للدفاع المدني لمناقشة التحديات الراهنة، والتي عقدت بمقر وزارة الداخلية برام الله، بحضور محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ورئيس المجلس الأعلى للدفاع المدني وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، ومدير عام الدفاع المدني اللواء ركن أكرم ثوابتة، وقائد قوات الأمن الوطني اللواء العبد إبراهيم، ومدير عام الشرطة اللواء علام السقا، ورئيس سلطة جودة البيئة نسرين التميمي، والمحافظين وأعضاء المجلس عبر تقنية الاتصال المرئي.