شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرة فى بئر السبع وإضراب فى النقب داخل أراضى الـ48 احتجاجا على سياسات الهدم والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت اليوم الخميس، مظاهرة فى مدينة بئر السبع داخل أراضى الـ48، بمشاركة الآلاف، احتجاجا على سياسات الهدم والاقتلاع التى تقوم بها السلطات الإسرائيلية فى القرى العربية بالنقب.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" تشهد منطقة النقب اليوم، إضرابا عاما وشاملا احتجاجا على سياسة الهدم.

وقدّرت مصادر محلية عدد المتظاهرين بنحو 15 ألف شخص، ما يجعلها واحدة من أكبر المظاهرات التي يشهدها النقب في السنوات الأخيرة.

ورفع المشاركون في المظاهرة الأعلام السوداء، إلى جانب لافتات كُتبت عليها شعارات مناهضة للسياسات العنصرية التي تستهدف الوجود العربي في النقب، كما ردد المتظاهرون هتافات رافضة لعمليات الهدم التي تُنفذها السلطات الإسرائيلية.

