شكرا لقرائتكم خبر عن مئات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك فى مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا" ، بأن 165 مستعمرا اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.

وفي سياق متصل اقتلع مستوطنون، عشرات أشتال الزيتون، وأطلقوا مواشيهم في أراضي المواطن محمد إبراهيم العدرة في منطقة حوارة شرق يطا، كما خربوا السياج المحيط بالأرض.

ونفذ المستوطنون الشهر الماضي، 231 عمليات تخريب وسرقة لممتلكات فلسطينيين، طالت مساحات شاسعة من الأراضي، وكذلك تسببت اعتداءات المستعمرين في اقتلاع 1168 شجرة زيتون، توزعت على محافظات: رام الله بـ530 شجرة، ونابلس بـ300، وسلفيت بـ298.

وفي ذات السياق، أغلق مستوطنون، صباح اليوم، المدخل الرئيسي لقرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس، وأدوا طقوسا تلمودية.

وأوضحا "وفا"، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المدخل الرئيسي (الشرقي) للقرية بحماية من جنود الاحتلال، وقاموا بتأدية طقوس تلمودية، والرقص بأعلام الاحتلال، فيما قام جنود الاحتلال بإغلاق البوابة الحديدية المنصوبة على المدخل، ونصبوا حاجزا عسكريا على المدخل الشمالي الفرعي، ما أعاق دخول وخروج المواطنين من وإلى القرية.

يُشار إلى أن قرية اللبن الشرقية تتعرض في الآونة الأخيرة لهجمة من المستوطنين، الذين تظاهروا على مدخلها قبل يومين وأغلقوا منافذها وهاجموا منازل ومركبات المواطنين.

وفي سياق آخر، هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، منزلا وجرفت حديقة في قرية المغير شمال شرق رام الله ، وأجبرت الأسرة المقيمة في المنزل على إخلائه.

وتتعرض قرية المغير لاعتداءات متكررة من مجموعات المستعمرين، تخللها إشعال النار في أراضي مزروعة بالقمح في "سهل الرفيد" إلى جانب مهاجمة المزارعين والحصادين خلال عملهم في تلك الأراضي.

ونفذت سلطات الاحتلال خلال إبريل الماضي، 73 عملية هدم طالت 152 منشأة، بينها 96 منزلاً مأهولاً، و10 غير مأهولة، و34 منشأة زراعية وغيرها، وتركزت في محافظات: طوباس بـ59 منشأة، والخليل بـ39، والقدس بـ17.

كما نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، حاجزا عسكريا عند مدخل الجسر في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل الجسر في بلدة سلوان، وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما أعاق حركتهم.